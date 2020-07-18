مليشيا الحوثي تجدد قصف القرى ومزارع المواطنين في الجبلية جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

جددت مليشيات الحوثي، السبت، قصف القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

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وأفادت مصادر محلية في الجبلية، أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا على القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة.

وأضافت المصادر، أن الاستهداف آثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء مما يهدد بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم ولانعدام الرغبة في العيش مع الاستهداف المتواصل.

وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي دون إكتراث للوضع الإنساني، رغم تمديد الأمم المتحدة عمل البعثة الأممية.