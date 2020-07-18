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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرى ومزارع المواطنين في الجبلية جنوب الحديدة تتعرض لقصف حوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
الحديدة - الخليج 365
تعرضت قرى ومزارع المواطنين في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، اليوم الجمعة، لعمليات استهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.
وأفادت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون الثقيل ، القرى السكنية ومزارع المواطنين في الجبلية، في الوقت نفسه فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا وتبع ذلك مع عمليات قنص حوثية على المواطنين المارة في الطرقات.
وأضافت المصادر ان الإستهداف كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين العزل مما أدى إلى تعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية.
وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية في الحديدة بشكل يومي، دون اكتراث للوضع الإنساني، في ظل صمت وتخاذل أممي مريب.
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