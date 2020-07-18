قائد العمالقة يلتقي قياديين بالمجلس الانتقالي بلحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
لحج - الخليج 365
التقى قائد ألوية العمالقة العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي القائدين في المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج فيصل جبران الخيالي وأشيد هيثم قائد.
وخلال اللقاء رحب القائدان في انتقالي لحج بعودة القائد أبو زرعة المحرمي لقيادة قوات ألوية العمالقة مجددا في جبهة الساحل الغربي.
وفي اللقاء ناقش القائد أبو زرعة المحرمي مع القائدان في انتقالي لحج الأوضاع الأمنية والعسكرية في محافظة لحج.
ودعا القائد أبو زرعة المحرمي الجميع في محافظة لحج الى حل النزاعات والتعاون في عملية إرساء الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة.
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