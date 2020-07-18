شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبناء مديرية حجر يتوجهون للمكلا للمشاركة في مليونية الإنتقالي.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020 الخليج 365 - أبوبكر الشادلي غادرت العشرات من الحافلات بها المئات من المشاركين في مليونية (الانتقالي يمثلنا وإتفاقية الرياض مطلبنا) المزمع عقدها عصر اليوم السبت من مديرية حجر غرب المكلا.

وتأتي استجابت المواطنين؛ لإشراك المحافظة ضمن السرب الجنوبي والتأكيد على جنوبيتها مهما حاولت أصوات العداء تقسيمها عن السرب. وتنوعت فئات المشاركين من الأطفال والشباب وحتى كبار السن والشخصيات المجتمعية والمثقفين وعقال الأحياء ويتقدمهم القيادات المحلية للمجلس الانتقالي في المديريات. Advertisements ومن المتوقع أن يصل الوفد إلى ساحل حضرموت نحو الثالثة عصراً قبل موعد انطلاق الفعاليات بنحو ساعة ونصف والعودة بعدها إلى مسقط رأسهم في ذات اليوم. ..

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