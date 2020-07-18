تدابير صحية عالية لحماية المشاركين في مليونية المجلس الانتقالي بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
الخليج 365 - المكـلا
اتخذت اللجنة الصحية ، المنبثقة عن اللجنة التحضيرية لمليونية "المجلس الانتقالي يمثلنا، واتفاق الرياض مطلبنا" ، التي ستبدأ بعد ساعات قليلة من الآن ، تدابير احترازية عالية لحماية المشاركين في المليونية من فيروس كورونا.
فمنذ ساعات الصباح الأولى ، وأعضاء اللجنة الصحية : الدكتور فتحي بامطرف ، والدكتور يسلم باوزير ، والدكتوره سلمى بازريع ، يشرفون على عملية نظافة الساحة وتعقيمها بمادة الكلور .
اللجنة كذلك ، عملت على توفير متطلبات السلامة للحشود ، للوقاية من فيروس كورونا ، من كمامات وقلنفزات ، سيتم يتم توزيعها على المشاركين مجانا .
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