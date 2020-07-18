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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دماج يبحث مع الجانب البريطاني منع الاتجار بالآثار اليمنية في المملكة المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث وزير الثقافة مروان دماج مع نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت، الية المساندة في منع الاتجار بالآثار اليمنية في المملكة المتحدة.
وجرى التوصل لتفاهم حول إمكانية التوقيع على اتفاقية بين البلدين لحظر وبيع وتداول ونقل الآثار اليمنية في المملكة المتحدة.
وتطرقا الى التعاون المشترك الذي يتم حالياً بين وزارة الثقافة والمجلس الثقافي البريطاني والذي يشمل إعادة تأهيل عدد من المتاحف وتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية في هذا المجال.
وتعد بريطانيا ثاني أكبر سوق في العالم في التجارة بالآثار بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد وقعت معها اليمن أواخر العام الماضي إتفاقية في ذات الإطار.
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