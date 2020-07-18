أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت، الموافق 18 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي:

مليشيا الحوثي تقتحم منزل شيخا قبليا في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/490747/ رئيس هيئة الأركان: نثق بالانتصار على الحوثي والحفاظ على الهوية العربية لليمن https://www.elyamnelaraby.com/490748/ المشتركة تصد هجوما للمليشيا في مديرية الحشا بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/490752/ Advertisements مليشيا الحوثي تفجِّر مدرسة ومنازل في بيت الشرجي بالضالع و"هندسة المشتركة" تنزع عشرات الألغام https://www.elyamnelaraby.com/490754/ مليشيا الحوثي تستولي على منازل الشيخ ياسر العواضي بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/490756/ التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في حرض بحجة https://www.elyamnelaraby.com/490763/ التحالف يجدد قصفه مواقع للمليشيا في الحزم بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/490772/ اخر تحديث لأسعار الحديد والاسمنت https://www.elyamnelaraby.com/490794/

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