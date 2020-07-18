شكرا لقرائتكم خبر عن دخول أمير الكويت إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم السبت، عن دخول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على صحته.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، قد أكد أن صحة الأمير بحالة جيدة، حيث قال: "ماكو إلا العافية.. للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس، وأقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية".
وأضاف: " والاسبوع المقبل سيجري سموه فحوصاته الطبية الروتينية ،، و نسأل العلي القدير أن يحفظه و يبقيه ذخرا للبلاد و العباد مع ولي عهده الامين" .
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