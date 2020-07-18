شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: حريق هائل في كنيسة عريقة بعد شهور من حادث نوتردام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريق هائل صباح اليوم السبت في كاتدرائية نانت غرب فرنسا .

ونجحت فرق الإطفاء في السيطرة عليه بعد الدفع بـ 60 رجل إطفاء ، حيث كان الحريق ممتد وكبير وفقاً لهم .

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ولم يتضح سبب الحريق حتى الآن ، فيما بث التليفزيون الفرنسي صور لتصاعد دخان كثيف من الكنيسة العريقة التي تعود للقرن الـ 15 .

وأعاد الحادث حريق كنيسة نوتردام للأذهان والذي وقع العام الماضي وتسبب في تدمير شواهد تاريخية تعود للعصور الوسطى .