شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الأمير يدخل احد المستشفيات وجدل واسع حول وضعه الصحي الأن .. تفاصيل طارئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الأميري في الكويت أن الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، يخضع لبعض الفحوصات الطبية في المستشفى. وكان نشطاء تداولوا أنباء عن صحة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح وسط جدل كبير بشأن تراجع في صحته وتمنيات له بالشفاء. وقال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، في سلسلة تغريدات إن صحة الأمير بحالة جيدة، حيث قال: “ماكو إلا العافية.. للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس، وأقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه،، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية”.

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