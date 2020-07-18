شكرا لبحثكم عن خبر شاهد...صورة نادرة تنشر لأول مرة للرئيس ابراهيم الحمدي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للرئيس اليمني الشهيد ابراهيم الحمدي الذي اغتيل في 11 أكتوبر 1977. وأظهرت الصورة الرئيس الحمدي أثناء إطلاعه على نموذج مشروع مطار صنعاء الدولي في سبعينيات القرن الماضي. Advertisements وأثنى النشطاء بمنجزات الرئيس الشهيد الحمدي ودوره في تنمية اليمن اثناء توليه رئاسة الجمهورية واعتبروها من "العصور الذهبية" في البلاد.

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