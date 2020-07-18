شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: وفاة اشهر مراع " صاحب عين تكسر الحجر " في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غيب الموت اليوم، أحد أشهر رجال محافظة تعز واليمن عموما "عبدالرحمن" المعروف شعبيا بلقب "جُباح". وبحسب مصادر محلية في مديرية الشمايتين ل"نيوزلاين" ذكرت أن جباح وافاه الاجل في منزله بمنطقة العزاعز صباح اليوم السبت. Advertisements ويعرف جباح بأنه أشهر "صراع" في اليمن وله عدة مواقف وشواهد في حالات عديدة.

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