شكرا لبحثكم عن خبر كاميرات ترصد رئيس دول أوروبية بلا حراس وبـ"شورت" في شاطئ شعبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، وهو يخرج من شاطئ شعبي عام بلا حراس ولا يلبس شيئا غير شورت وكمامة.

وقد أثار سلوك الرئيس البرتغالي إعجاب العديد من المغردين العرب مع تعليقات تقارن بين الزعماء العرب، الذي يحيطون أنفسهم بحراسة مشددة وإجراءات أمنية وقادة أوروبا الذي يظهرون كثيراً بدون حراسات في الأماكن العامة بين مواطنيهم.

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وكان وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا، قال مؤخرا إن أبواب البرتغال مفتوحة أمام السائحين لتكون من بين أوائل الدول الأوروبية التي ترحب بعودة السائحين القادمين من الدول الأخرى في القارة.

وأضاف سانتوس سيلفا لصحيفة "أوبسرفادور" البرتغالية: "مرحبا بالسائحين في البرتغال" مشيرا إلى أن "بعض الفحوص الطبية سيتم إجراؤها في المطارات لكن لن يكون هناك حجر صحي إجباري للقادمين".

وتخفف البرتغال ببطء قيود العزل العام السارية منذ منتصف مارس/آذار، وسجلت البرتغال 30200 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1289 حالة وفاة.