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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في حرض بحجة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
الخليج 365 ـ حجة
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 18/تموز/2020 ، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي البلاد.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات آليات عسكرية في مديرية حرض الحدودية مع السعودية.
وأكدت أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف أسفر عن خسائر كبيرة في المعدات
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