شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في حرض بحجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020 الخليج 365 ـ حجة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 18/تموز/2020 ، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات آليات عسكرية في مديرية حرض الحدودية مع السعودية. وأكدت أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف أسفر عن خسائر كبيرة في المعدات

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