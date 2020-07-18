مليشيا الحوثي تستولي على منازل الشيخ ياسر العواضي بصنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020 الخليج 365 ـ صنعاء استولت مليشيات الحوثي على منازل الشيخ ياسر العواضي وعائلته في العاصمة صنعاء ترسيخاً لسلوكها كعصابة للسلب والنهب واللصوصية.

Advertisements وذكرت مصدر قبلي أن عناصر الحوثي اقتحموا منزل الشيخ العواضي وطردوا منه الساكنين من النساء والأطفال وقاموا بمصاردته بأمر القيادي الحوثي المدعو الكرار. وأوضح المصدر أن المليشيات صادرت كذلك منزل أشقاء العواضي وشقيقاته في منطقة الصافية بصنعاء. كما طالت عمليات النهب والمصادرة الحوثية الدكاكين وسوق القات التابع لعائلة العواضي، وقامت بتأجيرها بعقود من ما يسمى بالحارس القضائي التابع للمليشيات

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