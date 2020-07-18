مليشيا الحوثي تفجِّر مدرسة ومنازل في بيت الشرجي بالضالع و"هندسة المشتركة" تنزع عشرات الألغام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

جرت مليشيا الحوثي الإرهابية مدرسة بيت الشرجي ومنازل مجاورة لها، وزرعت مئات الألغام في الطرقات وحول المباني والمزارع، شمال غربي الضالع، (جنوبي اليمن).

وذكر ناطق اللواء 30 مدرع، التابع للقوات المشتركة، المقدم جياب الصيادي، أن وحدة هندسية متخصصة بنزع الألغام تابعة للواء نجحت في نزع عشرات الألغام الفردية الأرضية والعبوات الناسفة غير المنفجرة، بعضها متطور وتنفجر عن بعد بواسطة كاميرا مراقبة مزودة بها.

وذكر أن بعض العبوات كانت قد انفجرت في مواجهات يوم امس الأول أثناء محاولة تقدم قواتهم، متسببة بإصابة ثلاثة من أفراد اللواء.

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ولفت إلى أنه تم تصنيع العبوات بأشكال واحجام مختلفة وبصورة تمويهية تتناسب مع البيئة التي يتم زراعتها بها وعلى اشكال احجار متفاوتة الحجم.

وأكد أن المليشيا الحوثية فجَّرت عن بعد أربع عبوات زرعتها في باحة مدرسة حبيل العبدي والمنازل المجاورة فور وصول وحدات القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية، مسببة أضرارا بالغة في مبنى المدرسة والمنازل.

وكانت قد شهدت جبهات شمالي الفاخر أمس الأول مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من جهة ومليشيا الحوثي الإرهابية من جهة أخرى.

وأحرزت المشتركة تقدما واسعا حررت على خلفية ذلك تبة الهوى وتبة قرعد وقرن الليث ومواقع عسكرية في منطقة البطحاء المحاذية لمنطقة بيت الشرجي، على نهاية الحدود الجنوبية لمخلاف العود، شمالي الفاخر