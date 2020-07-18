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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس هيئة الأركان: نثق بالانتصار على الحوثي والحفاظ على الهوية العربية لليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير حمود عزيز، ثقته بالانتصار على مليشيا الحوثي الموالية لإيران، وإبقاء اليمن في مكانه الطبيعي داخل الصف العربي.
وقال في تغريدة نشرها الساعات الماضية على حائطه بتويتر "معركتنا معركة مقدسة ضد الكهنوت الحوثي المدعوم من إيران، نقاتلهم في سبيل الله ثم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره وللحفاظ على هويتنا العربية الأصيلة".
وأضاف "النصر حليفنا أيها الأبطال من أبناء القوات المسلحة والأمن والمقاومة وكل القبائل المساندة، بإذن الله تعالى".
ويخوض الجيش وفصائل شعبية مساندة حرباً ضد المليشيا الحوثية منذ 16 عاماً زاد أوارها بعد استيلائها على السلطة العام 2014 وإشعالها حرباً شاملة على اليمنيين والجيران في المملكة العربية السعودية خدمة للمصالح الإيرانية التدميرية
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