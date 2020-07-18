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المصريون يفوضون السيسي للتدخل العسكري في ليبيا

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن عدد كبير من المصريين خلال الـ24 ساعة الماضية عن تفويضهم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتدخل العسكري في ليبيا وحماية الأمن القومي من الخطر.

 

وتصدر هاشتاغ "أعلن تفويضي للسيسي" الأكثر تداولا على موقع "تويتر" في مصر بعد كلمة الرئيس المصري، أمس الخميس، أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية لبحث الأوضاع في ليبيا حيث أكد قدرة القوات المسلحة المصرية على قلب الموازين العسكرية في ليبيا بشكل حاسم وسريع، والحفاظ على الأمن القومي المصري والليبي.

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وعبر المصريون عن تفويضهم الكامل للرئيس المصري للتعامل مع الأزمة الليبية كما فوضوه للقضاء على الإرهاب في عام 2014، فقال مغرد: "أعلن تفويضي للسيسي في الدفاع عن أمننا القومي أيا كان المكان والزمان.. معاك يا فخامة الرئيس". وتوالت رسائل التفويض للرئيس المصري في تولي هذه القضية، فقال مغرد: "فوضته في 2013 ومازال التفويض ممتدا مع كل الدعم والمساندة والثقة"، ومغرد ثالث: "أعلن تفويضي وأثق في قدرتك على اتخاذ القرار المناسب حفظك الله ورعاك وسدد خطاك وتحيا مصر رغم انف الخونة الارهابيين والمتآمرين ويحيا السيسي".

 

وأضاف مغرد آخر قائلا: "السيسي أنا عن نفسي عملت للريس تفويض من 2013 لمحاربة الإرهابيين والتصدي لأي تهديد مؤكد أو محتمل من الممكن أن يمس مصر، وطالما أن هناك تهديد من الممكن أن يمس أمن مصر وسلامتها ويعرضها لأي مخاطر من الداخل أو الخارج فالتفويض ممتد وساري".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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