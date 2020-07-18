شكرا لبحثكم عن خبر العاصمة عدن تستعد لزفاف الشاب الكفيف محمد مساء اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تسود مدينة عدن يوم السبت حالة من الترقب لموكب زفاف شاب كفيف تحول إلى تظاهرة مجتمعية كبيرة .

وتحولت دعوة صغيرة اطلقها الشاب الكفيف محمد علي عبدالله ودعا فيها إلى المشاركة في مراسم زفافه إلى حشد مجتمعي شاركت فيه كل الاطياف.

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وتلقى عبدالله خلال يومين فقط عشرات الهدايا من مئات المواطنين وتعهدات ضخمة بالمشاركة.

وامتدت أعمال المشاركة من عدن إلى كافة المحافظات اليمنية الأخرى .

ومن المتوقع ان تتم مراسم الزفاف مساء السبت بحي المنصورة بعدن .