شكرا لبحثكم عن خبر العاصمة عدن تستعد لزفاف الشاب الكفيف محمد مساء اليوم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تسود مدينة عدن يوم السبت حالة من الترقب لموكب زفاف شاب كفيف تحول إلى تظاهرة مجتمعية كبيرة .
وتحولت دعوة صغيرة اطلقها الشاب الكفيف محمد علي عبدالله ودعا فيها إلى المشاركة في مراسم زفافه إلى حشد مجتمعي شاركت فيه كل الاطياف.
وتلقى عبدالله خلال يومين فقط عشرات الهدايا من مئات المواطنين وتعهدات ضخمة بالمشاركة.
وامتدت أعمال المشاركة من عدن إلى كافة المحافظات اليمنية الأخرى .
ومن المتوقع ان تتم مراسم الزفاف مساء السبت بحي المنصورة بعدن .
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