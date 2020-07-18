الدبعي: اعادة الانتقالي لأموال البنك وتفاعله في مفاوضات الرياض خطوة ايجابية

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يزيد بن سلمان - شبوة - علقت الناشطة السياسية اليمنية الفت الدبعي على اعادة المجلس الانتقالي للاموال الى البنك المركزي. Advertisements وقال الدبعي في تغريدة له: ‏اعادة المجلس الانتقالي لاموال البنك المركزي وتفاعله الايجابي في مفاوضات الرياض خطوة ايجابية ينبغي البناء عليها. واضافت: ومهم ان يدعم الناشطين ايجابيا اي خطوات تؤدي الى مزيد من التقارب والوصول لاليات مشتركة من أجل تسهيل تنفيذ اتفاق الرياض ومن أجل مزيد من التقارب وسد الفجوات.

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