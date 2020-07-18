شكرا لبحثكم عن خبر بن حبريش : لن نتخلى عن قوات النخبة ولن نقبل بإي جهة تتطاول عليهم .(فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش اننا بعون الله وبجهود الجميع نصل إلى بر الأمان ، وكلما اقتربنا من النهاية تزيد الضغوطات ، مضيفا ونحن اليوم نواجه هذه الضغوط من أجل المستقبل وليس من أجل اي شيء شخصي .

وتابع بن حبريش : نحن لسنا ضد اي طرف كما يروج له الآخرون وليس لنا اي عداوة مع أي طرف .

وأكد بن حبريش بالقول : نحن بعون الله وقواتنا العسكرية والأمنية مع قوات النخبة وإلى جانبهم ونرفدهم ولن نرضى اي جهة تتطاول عليهم ، ونحن على ثقة في قوات النخبة انها جبل ولايمكن تهتز من قول فلان أو علان ، ونحن ندعمها كمجتمع ولن نتخلى عنها .