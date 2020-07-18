شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. ظهور حيوان "الوشق العربي" (النادر) لأول مرة في كور العوالق بمحافظة شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر حيوان الوشق العربي النادر في شعب خواو بوادي يشبم وهو شعب من اشعاب كور العوالق.

وقد اكد هذا الأخ /محمد سالم رويس مجور مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة حيث أفاد قائلا :

تواصل معنا قبل ظهر اليوم الأخ /علي محمد البعسي يفيد بوجود حيوان الوشق أو كما يطلق عليه "العناق" مع أحد البدو الذين قبضوا عليه في شعب خواو بالكور وموجود حالياً في سوق يشبم وهناك مفاوضات مع البدوي من قبل الأخ /صالح حسن مقيده لأخذه وتسليمه للجهات المختصة لحمايته.

وبعد تلقي البلاغ تحركنا إلى منطقة يشبم وللأسف وجدنا حيوان الوشق قد فارق الحياة بسبب الضربات التي تلقاها أثناء القبض عليه.

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وأردف مدير عام هيئة حماية البيئة قائلا :

تعتبر منطقة كور العوالق من المناطق البيئية المهمة والمؤهلة لدراستها وإعلانها محمية طبيعية لحماية الحياه البرية لوجود "حيوان النمر العربي والوشق وغيرها من الحيوانات النادرة ".

واضاف نشكر الأخ / علي محمد البعسي الناشط والمحب للحياة البرية في محافظة شبوة والذي يتواصل معنا دائما.

كما اشكر الأخ /صالح حسن مقيده الذي مثل نموذجاً رائعا للإنسان الواعي بأهمية الحياه البرية وأخذ الوشق مقابل دفع أحد اغنامه ومبلغ مالي، ويستحق منا كل الشكر ويستحق التكريم أيضا.،

كما نتمنى الحفاظ على هذه الحيوانات البرية النادرة لما تمثله من أهميه وطنية بالغة .