شكرا لبحثكم عن خبر اسرة القيادي الأمني مقبل الحنشي تصدر بيانا يوضح ملابسات مقتله بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اصدرت اسرة القيادي الأمني مقبل الحنشي بيانا بخصوص واقعة مقتله يوم الجمعة بعدن.

وانباء عدن يعيد نشره نقلا عن صحيفة "عدن الغد" وهو صادر عن والده ..

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن أسرة العميد علي حيدرة الحنشي نحب ان نوضح للرأي العام حول استشهاد ولدنا الرائد مقبل علي حيدرة الحنشي قائد الكتيبة في لواء النصر بعدن فجر اليوم الجمعة ١٧/٧/٢٠٢٠ على ايدي حراسة حسن بنان وبأمر منه.

بدات القصة خلال لقاء تعارفي حصل بين محمد شقيق الرائد الشهيد مقبل ورامي نجل حسن بنان في جمهورية مصر قبل عام ليوم او يومين ولم تكن تربطه به علاقة قوية.

منذ شهرين التقى محمد شقيق مقبل برامي نجل حسن بنان في مدينة عدن وطلب منه سلاح كلاشنكوف ليوم او يومين حتى يذهب به الى جبهة ابين في الشيخ سالم وبحسب معرفته وظنه انه ابن شخص معروف قام محمد بإعارته السلاح .

بعد اعطاءه السلاح اختفى رامي نجل بنان لفترة واصبح لا يرد على المكالمات واذا رد يتعذر ويضع موعد لاحضار السلاح لكنه لم يفعل وظل على هذا الحال لشهرين.

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تواصل الشهيد مقبل بحسن بنان والد رامي بعد جهود كبيرة للوصل اليه لاجل اخباره بما حصل للضغط على ابنه لتسليم السلاح.

قال بنان ان ابنه عليه قضايا عدة وسبق وقام بسرقة قطع سلاح عليه نفسه وتبرئ منه وقال من لديه شيء يبحث عن رامي وهو لا يعنيني.

استمر الحال لاسابيع ويوم امس الخميس وبالصدفة التقى محمد برامي في مديرية الشيخ عثمان واخذه بسيارته للنقاش حول السلاح وكان الولد يتهرب من الحديث عنه وكانه قد قام ببيعه.

بعد ساعات من الجلوس معا وعدم الخروج بحل بخصوص السلاح ذهبا مع بعض الى مبنى شرطة العريش بصورة رسمية وسلمية وتم تسليم رامي للشرطة والحجز هناك حتى يتم احضار السلاح.

عصر يوم امس ارسل حسن بنان سائقه الخاص الى منزل العميد علي حيدرة الحنشي وقال له انه مرسل من حسن بنان وطلب منهم التنازل والافراج عن ابنه رامي وعليهم الحضور الى الفندق ولن يرد لهم اي طلب وقد قال له العميد علي حيدرة انه بحسب العرف عليه ان يحضر الينا الى منزلنا واذا يريد القانون فالشرطة بيننا وقد تم دعوته سابقا حول القصة ولم يتجاوب معنا وبعدها ذهب السائق الى بنان لتوصيل الرد من الاسرة.

في الساعة ١٢ مساءا يوم امس الخميس تواصل حسن بنان بالشهيد مقبل وقال له تعال الى فندق رويال بخورمكسر نتفاهم والسلاح موجود وننهي الموضوع ويخرج رامي من الحجز.

ذهب مقبل واشقائه الى الفندق والتقوا بنان وسلموا عليه وقال لهم انه سيدفع مبلغ مالي مقابل السلاح وهو مارفضه مقبل حيث قال انه يريد السلاح وتسليمه للشرطة ويخرج رامي وليس مبلغ مالي .

غادر مقبل الغرفة التي يتواجد فيها بنان بعد عدم الوصول الى حل معه وتلقت حراسة بنان أوامر منه باطلاق النار عليهم وعند خروجهم من بوابة الفندق باشرتهم حراسة بنان باطلاق النار مما أدى الى استشهاد مقبل .

وقد اندلعت اشتباكات بين حراسة بنان واشقاء مقبل عقب استشهاده حيث اصيب اثنين من حراسة بنان وقد تم نقلهما للعلاج في مستشفى اطباء بلاحدود.

وحسب الاعراف القبلية فقد وصلت مشائخ من قبيلة لقموش الى منزل أسرة الشهيد لطلب صلح لمدة اسبوع وتؤكد الاسرة بان القضية ستأخذ مجراها حسب القانون والاعراف القبلية .

صادر عن أسرة الشهيد مقبل عنهم والده العميد علي حيدرة الحنشي 17/7/2020