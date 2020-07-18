شكرا لبحثكم عن خبر طائرة خاصة تنقل وفد حضرموت إلى «الرياض» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل مساء امس وفد حضرموت إلى العاصمة السعودية الرياض على متن طائرة خاصة. Advertisements ويأتي زيارة الوفد استجابة لدعوة كريمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للتفاوض بخصوص المشاركة في حوارات وتفاهمات التسوية السياسية الجارية حاليًا بالرياض. ويضم وفد حضرموت 4 شخصيات برئاسة المهندس أبوبكر أحمد السري وعضوية كلا من طارق سالم العكبري والقاضي أكرم نصيب العامري، والعميد محمد عوض العليي.

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