شكرا لبحثكم عن خبر رئيس البرلماني الجنوبي: الوالي: قيادات شمالية تتباكى على الجنوب تاركة الحوثي يعبث بمناطقهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعجب رئيس البرلمان الجنوبي د.عبد الرحمن الوالي من صراخ وتباكي قيادات شمالية على الجنوب الذي يتجه للانفصال وفك الارتباط عن الشمال. وقال الوالي في تغريدة له على حسابه في تويتر: "إن قيادات شمالية من جميع الأحزاب وخاصة في صفوف الشرعية تكثر من الصراخ والعويل على الجنوب أنه سينفصل".. واصفا ذلك بأنها "أمور مضحكة مبكية". Advertisements واستغرب الوالي من عدم قيام تلك القيادات الشمالية بعشر من هذا العويل حزنا على مناطقهم التي احتلها الحوثي بالشمال، حسب قوله. وأردف الوالي بالقول: يحشدون ضد الجنوب وليس ضد الحوثي.. وما يحزن أن جنوبيين يقفون في صفهم بطريقة تثير الحيرة".

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