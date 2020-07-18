شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العربي يرغم اليمنية على العودة من الأجواء المصرية إلى عدن .. والسبب أمني والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اجبر التحالف العربي طائرة ركاب يمنية على العودة من الاجواء المصرية الى مدينة عدن بسبب عدم حصوله على صور جوازات الركاب مساء الجمعة.
وبات التحالف يشترط الحصول على صور جوازات الركاب قبل ٤٨ ساعة من كل رحلة كشرط اساسي لمنح الطائرة اذنا بالمغادرة من الاراضي اليمنية.
وقالت مصادر عاملة في طيران اليمنية ان الطائرة اجبرت على العودةالى عدن وكانت على وشك الهبوط في مطار القاهرة.
وتسببت الواقعة الصادمة بحالة سخط يمنية واسعة النطاق.
ودعا سياسيون الى الغاء هذه الاجراءات.
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