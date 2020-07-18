شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. وفاة أقدم واشهر خطيب جامع ومؤذن في السعودية والحزن يخيم علئ المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي أقدم خطيب جامع في منطقة حائل هليل سودان الشمري بعد صراع مع المرض والحن يخييم على المملكة متأثرين بوفاته . ونعى عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الشمري، داعين له فيها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان. يشار إلى أن الشمري يعد من طليعة خريجي مدرسة العلوم الشرعية في المدينة المنورة وأمضى أكثر من 60 عاما يصدح بالأذان والنداء للصلاة منذ عام 1374 للهجرة”.

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