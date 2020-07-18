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عدن - ياسمين التهامي - عاجل :التحالف يعيد رحلة لليمنية على متنها مواطنين من اجواء القاهرة لهذا السبب

أجبرت قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية طائرة لليمنية على العودة من فوق الاجواء المصرية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام وقال مصدر خاص لكريتر سكاي تم اجبار طائرة اليمنية على العودة من فوق اجواء القاهرة قبل قليل. وواصل قائلا على متنها ١٧١ مسافر كانت مغادرة من مطار القاهرة الى مطار عدن قبل ان يتم اعادتها الى مطار القاهرة. واختتم بالقول ذلك لعدم نسخ جوازات المسافرين لغرفة الإجلاء بالسعودية.



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