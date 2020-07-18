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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن ..مصادر سياسية تكشف عن تحولات وشيكة ستعصف ما تبقي من كيان " الشرعية " وتطالب "هادي" بتحرك عاجل لانهاء تمرد " الإنتقالي " قبل فوات الآوان !

حذرت مصادر سياسية مستقلة من تحولات عاصفة قد تطرأ في المشهد السياسي والعسكري في الجنوب في حال استمرت قيادة الشرعية في التفريط بعنصر فرض السيادة والتعامل مع أي تمرد مسلح بالوسائل المشروعة دوليا والمتمثلة بالقوة . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام وأعتبرت المصادر في تصريحات لـ" اليمني اليوم " أن الرئيس " هادي " يقوض نفوذ وحضور الحكومة الشرعية برضوخة للضغوط التي تمارس عليه من السعودية والإمارات للقبول بتسوية سياسية للأزمة مع المجلس الإنتقالي مشيرة الى أن بات ملحا ان ينتصر الرئيس لشرعيته وشرعية حكومته ويتخذ القرار المفتقد باعطاء الضوء الأخضر للجيش لاستعادة السيطرة على " أبين " والتحرك الى عدن لانهاء تمرد وسيطرة الميلشيا المدعومة إماراتيا على العاصمة السياسية المؤقته لليمن .

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