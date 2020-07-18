شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة نسرين طافش تنشر صورة فاضحة وخادشة للحياء ..خلعت جميع ملابسها وكشف مناطقها الحساسة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها وجمهورها صورة عبر حسابها الرسمي في انستجرام ظهرت فيها ظافش بحمالة الصدر فقط واضعة يدها على صدرها لتخفية مفاتنها عن الجمهور

وظهرت طافش بلا مكياج باطلالتها الجديدة ووجه عريض تبعاً لزاوية التصوير مما أثار الكثير من التساؤلات بين الجمهور عن حقيقة استخدام طافش لبرامج تعديل الصور للظهور بصورة مثالية عبر شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي

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وعلقت طافش على اطلالتها المثيرة للجدل الجديدة بقولها :

“والنور الذي في العين ليس إلا أثراً من نور القلب.

صباح النور

سؤال اليوم : كيف يمكن لي اليوم أن أزيد قلبي نورا أمانا سلاما و بهجة و كيف يمكن ان يتوسع و ينتشر هذا النور في عالمي على من أحبهم و على من هم حولي ؟”

وكانت نسرين طافش قد أثارت جدلا واسعا بسبب صورتها السابقة التي ظهرت فيها بمؤخرة كبيرة وبطن مكشوف وتعرضت لانتقادت لاذعة بسبب هذه الصورة التي اتهمها الجمهور فيها بتقصد الاغراء ومشاركة صور خادشة للحياء

وانهالت التعليقات من الجمهور على اطلالة طافش وأثنى قسم من الجمهور على اطلالتها الجريئة وتغزلوا بجمالها ورشاقة جسمها بينما انتقدها البعض بسبب صورها الجريئة واعتبرها تتخطى الحدود الحمراء في عرض مفاتنها للجمهور

والجدير بالذكر ان نسرين كانت قد تلقت اعتذار رسمي من مواطنها باسم ياخور من خلال فيديو كشف فيه أسرار برنامجه أكلناها وفي سياق حديثه اعتذر من طافش اذا ما كان سبب لها أي نوع من الاهانة

ويشار ان نسرين كانت قد شاركت في آخر أعمالها الدرامية ببطولة مسلسل ختم النمر رفقة النجم أحمد صلاح حسني وحقق نسبة مشاهدات عالية وقت عرضه

كما كشفت نسرين طافش للجمهور عن مشاركتها في بطولة مسلسل الوجه الأخر وعبرت عن سعادتها في مشارمة ماجد المصري الذي ستلعب دور البطولة رفقته بدور زوجته في العمل القادم والذي ستنتجه شركة سينرجي للأفلام والدراما المصرية.