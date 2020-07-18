فرنسا تحقق بشأن جرائم ولي عهد الأمارات في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – باريس

فتح القضاء الفرنسي، الجمعة، تحقيقاً ضد ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، في قضية “تواطؤ في أعمال تعذيب” في حرب اليمن.

جاء ذلك في خبر لوكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، التي بينت أن هذه المعلومة كشف عنها مصدر مقرب من ملف هذه القضية.

وكان تحقيق قضائي أولي، فتح في أكتوبر 2019، في باريس ضد محمد بن زايد؛ على أثر رفع دعوتين قضائيتين ضده لدى قيامه بزيارة رسمية إلى فرنسا، في شهر نوفمبر 2018.

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وفي سبتمبر الماضي، حمّل فريق الخبراء الأممي الموكل للتحقيق بانتهاكات اليمن مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان للإمارات والسعودية.

ويتضمن تقرير الخبراء أسماء شخصيات كجهات فاعلة في الحرب؛ من بينها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس هيئة الأركان السعودي اللواء فياض الرويلي، ورئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه محمد بن زايد.

يذكر أنه في نوفمبر 2018، رفعت دعوى قضائية في فرنسا تتهم ولي عهد أبوظبي بارتكاب جرائم حرب في اليمن، والتواطؤ في التعذيب ومعاملة غير إنسانية، وذلك خلال زيارة رسمية كان يجريها بن زايد إلى باريس.

يشار إلى أنه يمكن للعدالة الفرنسية بحكم “اختصاصها العالمي” فيما يتعلق بأخطر الجرائم مقاضاة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين معهم عندما يكونون على الأراضي الفرنسية.