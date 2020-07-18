اغتيال مسؤول أمني في عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
اغتال مسلحون مجهولون مسؤولاً أمنياً في مدينة عدن.
وقالت مصادر محلية إن مجهولين اغتالوا قائد الكتيبة الثانية في لواء المهام الخاصة (التدخل السريع) التابع للانتقالي مقبل الحنشي في ظروف غامضة بعدن”
فيما نقلت وسائل إعلام يمنية عن سكان محليين في عدن قولهم إنهم “عثروا على جثة القائد الأمني مقتولا في أحد شواطئ مدينة خور مكسر شرقي عدن وعليها آثار طلقات نارية”.
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