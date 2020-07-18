جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن اغتال مسلحون مجهولون مسؤولاً أمنياً في مدينة عدن. وقالت مصادر محلية إن مجهولين اغتالوا قائد الكتيبة الثانية في لواء المهام الخاصة (التدخل السريع) التابع للانتقالي مقبل الحنشي في ظروف غامضة بعدن” فيما نقلت وسائل إعلام يمنية عن سكان محليين في عدن قولهم إنهم “عثروا على جثة القائد الأمني مقتولا في أحد شواطئ مدينة خور مكسر شرقي عدن وعليها آثار طلقات نارية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اغتيال مسؤول أمني في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.