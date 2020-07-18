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عدن - ياسمين التهامي - اليمن بن عزيز يتحدث عن معركة الشرعية مع الحوثي .. ماذا قال

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل Advertisements أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام قال رئيس هيئة اركان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية اللواء "صغير بن عزيز" إن معركتهم مقدسة ضد الحوثي، وانهم يقاتلونه في سبيل الله ثم في سبيل الوطن. جاء ذلك في تغريده له على تويتر حيث قال ما يلي نصه: معركتنا معركة مقدسة ضد الكهنوت الحوثي المدعوم من إيران، نقاتلهم في سبيل الله ثم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره وللحفاظ على هويتنا العربية الأصيلة. النصر حليفنا أيها الأبطال من أبناء القوات المسلحة والأمن والمقاومة وكل القبائل المساندة بإذن الله تعالى.



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