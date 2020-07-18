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عدن - ياسمين التهامي - الصحفي بن لزرق يكتب في ذكرى تولي الرئيس علي صالح الحكم.. وهذا ما قاله

كتب الصحفي الجنوبي "فتحي بن لزرق" تغريده مقتضبة في ذكرى تولي الرئيس السابق "علي عبدالله صالح" الحكم الذي يصادف 17 يوليو. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام حيث قال ما يلي نصه: في ذكرى تولي الشهيد علي عبدالله صالح السلطة في اليمن اثبتت ان الاحداث التي عاشتها البلاد عقب 2015 ان صالح كان قادرا على التشبث بالسلطة وحكم الناس بالحديد والنار كما تفعل ميلشيات الشمال والجنوب اليوم ولكنه سلم الحكم ورحل تاركا جيوش لا أخر لها حرصا على دماء اليمنيين وسلامتهم .



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