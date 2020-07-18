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عدن - ياسمين التهامي - معارك مستعرة في صنعاء لليوم الثاني على التوالي (تفاصيل)

تحدثت مصادر ميدانية عن معارك عنيفية مستعرة تجري في جبهة نهم التابعة لمحافظة صنعاء، بين قوات الشرعية وقوات الحوثي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام وذكرت المصادر عن ان قوات الحوثي تعرضت لضربات جوية ومدفعية اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في جبهتي نجد العتق وصلب في مديرية نهم بصنعاء. وقالت المصادر ان طيران التحالف استهدف آليات ومعدات قتالية وتحصينات للحوثيين في مناطق المواجهات ومحيطها.



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