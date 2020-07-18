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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يصادرون منازل واملاك الشيخ ياسر العواضي واشقاءه بصنعاء

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل Advertisements أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام صادرت جماعة الحوثي منازل الشيخ ياسر العواضي وعائلته في العاصمة صنعاء، وأجرت تعديلات عليها بغرض الاستفادة منها وتأجيرها. وأفاد مصدر مقرب من العواضي ان عناصر الحوثي اقتحموا منزل الشيخ وأشقاءه وشقيقاته في منطقة الصافية بصنعاء وطردوا منه الساكنين من النساء والأطفال وقاموا بمصادرته بأمر القيادي الحوثي المدعو الكرار. كما طالت عمليات النهب والمصادرة الحوثية الدكاكين وسوق القات التابع لعائلة العواضي وقامت بتأجيرها بعقود من مايسمى بالحارس القضائي التابع للحوثيين.

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