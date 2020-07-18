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عدن - ياسمين التهامي - الجيش الليبي يفاجئ تركيا بنشر منظومة صواريخ إس 300 الروسية

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام كد “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه تم اتخاذ عدة خطوات بهدف حماية الأراضي الليبية من الطيران المُسير التركي الذي تحصلت عليه “قوات الوفاق” المدعومة من الجيش التركي. وبحسب موقع “سبوتنيك” أوضح الجيش أنه اتخذ خطوات استباقية في تأمين السماء ومنطقة الأمان الجوي الجفرة – سرت. وقالت مصادر أنه تم اتخاذ خطوات تأمينية كبيرة للمنطقة الشرقية والحدودية مع مصر بنشر منظومات الدفاع الجوي المتطورة “إس 300” . مشيرة إلى أن منظومة الدفاع الجوي “إس 300” موجودة مسبقا لدى الجيش في ليبيا.

كد “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه تم اتخاذ عدة خطوات بهدف حماية الأراضي الليبية من الطيران المُسير التركي الذي تحصلت عليه “قوات الوفاق” المدعومة من الجيش التركي. وبحسب موقع “سبوتنيك” أوضح الجيش أنه اتخذ خطوات استباقية في تأمين السماء ومنطقة الأمان الجوي الجفرة – سرت. وقالت مصادر أنه تم اتخاذ خطوات تأمينية كبيرة للمنطقة الشرقية والحدودية مع مصر بنشر منظومات الدفاع الجوي المتطورة “إس 300” . مشيرة إلى أن منظومة الدفاع الجوي “إس 300” موجودة مسبقا لدى الجيش في ليبيا.

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