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عدن - ياسمين التهامي - بولتون يكشف أسرارًا لأول مرة عن ترامب: يغار من رئيسي دولتين كبيرتين ولا يثق بمن حوله

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام ال مستشار الأمن الأمريكي السابق، جون بولتون، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بالغيرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ. وأوضح في حواره مع هيئة الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله”، أن الرئيس الأمريكي يدير البيت الأبيض عن طريق الصراعات الداخلية على السلطة. وأشار إلى أن ترامب لا يثق في الموظفين المحيطين به، كما وصفه بأنه لايعي معنى أن يكون رئيسا للولايات المتحدة. وأضاف: ” كان ترامب يشعر بالغيرة من شي جين بينغ وفلاديمير بوتين، كان يحب التحدث إلى “الكبار”، كما تعلمون، يلتقي “الكبار” ويفعلون أشياء الرجال الكبار”.

ال مستشار الأمن الأمريكي السابق، جون بولتون، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بالغيرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ. وأوضح في حواره مع هيئة الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله”، أن الرئيس الأمريكي يدير البيت الأبيض عن طريق الصراعات الداخلية على السلطة. وأشار إلى أن ترامب لا يثق في الموظفين المحيطين به، كما وصفه بأنه لايعي معنى أن يكون رئيسا للولايات المتحدة. وأضاف: ” كان ترامب يشعر بالغيرة من شي جين بينغ وفلاديمير بوتين، كان يحب التحدث إلى “الكبار”، كما تعلمون، يلتقي “الكبار” ويفعلون أشياء الرجال الكبار”.

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