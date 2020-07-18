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عدن - ياسمين التهامي - ثلاثة فهود ينصبون فخًا لـ ظبي .. وينقضون عليه بسرعة البرق (شاهد)

شهدت إحدى محميات جنوب إفريقيا حادثة مأساوية، حين ابتعد ظبي عن قطيعه وتجول بمفرده، ليتفاجأ بمجموعة من الفهود المتربصة له والتي شنت عليه هجومًا شرسًا بمجرد اقترابه منها. وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، النهاية المروعة للظبي بعد أن طارده ثلاثة فهود، حيث تربصوا له فوق التل وانقضوا عليه عندما اقترب منهم. حاول الظبي الفرار وأسرع عائدا إلى قطيعه ولكن الفهود طاردته حتى تمكنوا من تقييد حركته وأسقطوه على الأرض ونجحوا في افتراسه، حيث أصبح وجبة دسمة جاهزة بين يديهم، وشرعوا في التهامه. ويقول الحارس مايكل تيلي ، صاحب ال٢٥ عامًا : “واجه الظبي نهاية مروعة بعد أن تجول بالقرب من التل الأبيض حيث كان هناك ثلاثة فهود ينتظرونه، حاول الظبي العودة لقطيعه ولكنه لم يتمكن من ذلك، بعد ساعة من القيادة ، تمكنا من العثور على الفهود جنوب مهبط الطائرات، كانت تستريح بعد حصولهم على وجبة دسمة”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام

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