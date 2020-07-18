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عدن - ياسمين التهامي - علماء يكشفون عن أطعمة تساعد في الحماية من كورونا



قال علماء جامعة مونبيليه الفرنسية، أن مخلل الملفوف وبعض منتجات الألبان المخمرة، تساعد على الوقاية من الفيروس التاجي كوفيد – 19. ووفقا لـ “روسيا اليوم” فإن الباحثين درسوا مختلف أنواع الملفوف الرائجة على نطاق واسع في بلدان مختلفة سجلت فيها أدنى نسبة إصابات ووفيات بمرض “كوفيد-19″، ومن ضمن هذه الدول كوريا الجنوبية وألمانيا. وأوضح الخبراء أن النظام الغذائي يتضمن مخلل الملفوف في ألمانيا والكمتشي ( عبارة عن طعام تقليدي مخلل يحفظ في مكان دافئ. يمكن أكله كمقبلات أو كطبق مع الأرز) في كوريا الجنوبية. وهذه المواد تحتوي على مضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من مسببات الأمراض وتخفض خطر الإصابة بالنوع الشديد من فيروس كورونا المستجد. وأضاف الخبراء أن انخفاض معدل الوفيات بسبب “كوفيد-19” في تركيا وبلغاريا واليونان، مرتبط باستهلاك سكانها لمنتجات الألبان المخمرة، التي تحتوي أيضا على مضادات الأكسدة. تابعنا على صفحتنا بفيسبوك اشترك معنا في قناة أخبار الساعة على تليجرام تعليقك على الخبر عبر فيسبوك اقرأ ايضا : ثلاثة فهود ينصبون فخًا لـ ظبي .. وينقضون عليه بسرعة البرق (شاهد) بولتون يكشف أسرارًا لأول مرة عن ترامب: يغار من رئيسي دولتين كبيرتين ولا يثق بمن حوله ! الجيش الليبي يفاجئ تركيا بنشر منظومة صواريخ إس 300 الروسية شركة أمريكية تبتكر طريقة لتحويل هواء الصحراء العربية إلى مياه أمريكية ذهبت للزواج من نيجيري تعرفت عليه على فيسبوك.. فكانت المفاجأة في انتظارها صنعاء تقر اغلاق صالات الاعراس الساعة التاسعة مساء والمراكز الساعة العاشرة واستمرار اغلاق الكافيهات مصر تستعد لافتتاح عاصمة جديدة بحجم دولة سنغافورة في قلب الصحراء الشرقية (صور) السياسية شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام

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