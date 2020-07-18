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عدن - ياسمين التهامي - المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يحدد موقفه من طلب النواب تدخل مصر عسكريا

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium; background-color: rgb(204, 204, 204);">أعلن نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، الشيخ السنوسي الزوي الحليق، تأييد المجلس لدعوة البرلمان الليبي إلى مصر بالتدخل عسكريا في حال وجدت تهديدات من القوات التركية وقوات حكومة الوفاق. وحسب وكالة “سبوتنيك” قال: “”نحن كمجلس أعلى لقبائل ليبيا داعمون للبرلمان الليبي وللجيش الوطني الليبي وداعمون لوحدة ليبيا وللمصالحة الوطنية وداعمون لوقف إطلاق النار ولوحدة الصف وداعمون للمبادرة التي بادر بها عقيلة صالح لتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين”. وأضاف “بخصوص دعوة مجلس النواب لحكومة جمهورية مصر العربية بهذه الدعوة نحن داعمين لا شك ونؤيد ولكن إذا تطلب الأمر نطلب أن يكون تدخلا عربيا وليس تدخلا مصريا فقط، لأن قضية ليبيا قضية الوطن العربي وليست قضية مثال ليبيا ومصر وإنما قضية عربية وعاصمة عربية تحتل أمام الملء لذلك نطلب تدخل العرب بصفة عامة والجامعة العربية والدفاع المشترك العربي”. وأشار إلى أن هناك وفدا رفيع المستوى سيلتقي السيسي الخميس المقبل للنقاش معه لتأكيد مطالب البرلمان الليبي. span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium; background-color: rgb(204, 204, 204);">أعلن نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، الشيخ السنوسي الزوي الحليق، تأييد المجلس لدعوة البرلمان الليبي إلى مصر بالتدخل عسكريا في حال وجدت تهديدات من القوات التركية وقوات حكومة الوفاق. وحسب وكالة “سبوتنيك” قال: “”نحن كمجلس أعلى لقبائل ليبيا داعمون للبرلمان الليبي وللجيش الوطني الليبي وداعمون لوحدة ليبيا وللمصالحة الوطنية وداعمون لوقف إطلاق النار ولوحدة الصف وداعمون للمبادرة التي بادر بها عقيلة صالح لتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين”. وأضاف “بخصوص دعوة مجلس النواب لحكومة جمهورية مصر العربية بهذه الدعوة نحن داعمين لا شك ونؤيد ولكن إذا تطلب الأمر نطلب أن يكون تدخلا عربيا وليس تدخلا مصريا فقط، لأن قضية ليبيا قضية الوطن العربي وليست قضية مثال ليبيا ومصر وإنما قضية عربية وعاصمة عربية تحتل أمام الملء لذلك نطلب تدخل العرب بصفة عامة والجامعة العربية والدفاع المشترك العربي”. وأشار إلى أن هناك وفدا رفيع المستوى سيلتقي السيسي الخميس المقبل للنقاش معه لتأكيد مطالب البرلمان الليبي. اقرأ الموضوع من هنا : https://hournews.net/news-102331.htm

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