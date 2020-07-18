حريق يلتهم 7 سفن في ميناء بوشهر جنوب إيران

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ندلع حريق،اليوم الأربعاء، طال ما لا يقل عن سبع سفن بميناء بوشهر جنوبي إيران . وشب الحريق في حوض لبناء السفن بعد ظهر اليوم، في مركز لصناعة السغن بميناء بوشهر. ولفتت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن الحادث يأتي بعد سلسلة من الانفجارات الغامضة التي شهدتها إيران في الأسابيع الأخيرة، كان من بينها حوادث في موقع عسكري بالقرب من طهران ومنشأة للتخصيب النووي. وأشارت إلى أن محطة الطاقة النووية الإيرانية الوحيدة تقع في محافظة بوشهر.

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