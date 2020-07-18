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عدن - ياسمين التهامي - وزارة الداخلية تكشف تفاصيل ما حدث في إحدى حارات دار سلم جنوب العاصمة صنعاء (صور)

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الجمعة، عن تمكن مركز شرطة دار سلم بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء من ضبط معملاً لتصنيع الخمور.

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وبحسب ما نشره الإعلام الأمني اليمني، ذكر مركز شرطة دار سلم أن المعمل كان يتواجد في منزل المدعو ( أ – ع – أ ) الكائن في حارة (غول علي) بمنطقة ضبوة الغربية في دار سلم.

وأفاد بأنه قد تم مداهمة المعمل بتصريح من النيابة، ووجد بداخله كميات كبيرة من الخمور الجاهزة وأخرى قيد الإعداد، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في تصنيع الخمور.

وأشار مركز الشرطة إلى أن ضبط المعمل جاء نتيجة لعمليات البحث والتحري.