شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تصادر ممتلكات الشيخ ياسر العواضي بالعاصمة صنعاء "وثيقة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قامت المحكمة الجزائية الابتدائية التابعة للمليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء بمصادرة المنازل والمحلات التجارية التابعة الشيخ ياسر العواضي وكافة أقاربه بالعاصمة صنعاء.

وبحسب وثيقة حصلت عليها شبكة أبابيل الإخبارية فقد قامت المحمكة الخاضعة لسيطرة المليشيا بتأجيرهن بعقود جديدة.

واتهمت المحمكة الشيخ ياسر العواضي بالخيانة وإعانة العدو واقترافه جرائم ماسة بامن الدولة، بحسب الوثيقة.

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وحسب شهود العيان فإن المليشيا الحوثية قامت بطرد كل من كان يسكن فيها واستبدتلهم بآخرين موالين لها، وكذلك قامت بهدم و بناء العديد من المحلات لغرض التأجير لاستفادة المليشيات منها.

واقدمت الميليشيا الحوثية على ارتكاب هذه الجرائم بسبب قيام الشيخ ياسر العواضي بالوقوف إلى جانب أسرة الشهيدة جهاد الاصبحي التي قتلها الحوثيون في منزلها ورفضه لهذه الجريمة النكراء.

وكان العواضي قد دعا لقصاص العدالة لقتلة جهاد الاصبحي و رفض أي اتفاق آخر، وأكد أن بينه و بين المليشيا الحوثية ثأر و عار ولم يكن بسبب خلافات أو مصالح شخصية بينه وبين المليشيات.