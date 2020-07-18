شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يباغت الحوثيين بهجوما واسعا في جبهة قانية ويكبدتها خسائر فادحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت قوات الجيش الوطني، الجمعة، هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران شمالي محافظة البيضاء، وسط البلاد.

ونفذت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل الهجوم على مواقع تتمركز فيها المليشيا الحوثية في جبهة قانية، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتعيش مليشيا الحوثي المتمردة في جبهة قانية، حالة انهيارات كبيرة، وذلك في ظل الخسائر الكبيرة التي تتكبدها بشكل يومي.

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إلى ذلك، أكد قائد اللواء159مشاة العميد سيف عبدالرب الشدادي أن المعركة البطولية التي يخوضها أبطال الجيش مسنودين برجال القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير تراب الوطن كاملاً دون استثناء من قبضة تلك المليشيا الانقلابية.

وقال العميد الشدادي في تصريح خاص لـموقع الجيش”سبتمبر نت”: إن واجبنا ونحن نخوض معارك الشرف والبطولة اليوم في جبهات القتال، لا يقتصر على جبهة معينة في البيضاء أو صرواح، بل أداء أي مهمة تُسند إلينا من قيادتنا السياسية والعسكرية.

ولفت إلى أن أبطال القوات المسلحة ورجال القبائل ثابتون وصامدون كصمود جبال اليمن الشامخة، وهم في جاهزية قتالية عالية لتنفيذ الأوامر والتوجيهات العسكرية العليا بالتقدم الميداني ومنتظرين ساعة الصفر للانطلاق نحو العاصمة صنعاء.