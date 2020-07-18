شكرا لبحثكم عن خبر مؤشر خطير جدا .. لا حالات تعافي جديدة من كورونا اليوم في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا في اليمن الجمعة عن تسجيل (24) حالة إصابة جديدة بكورونا. وبحسب اللجنة فقد توزعت الحالات الجديدة كالتالي: (12) حضرموت (5) تعز (4) المهرة Advertisements (1) شبوة (1) البيضاء (1) الضالع كما أعلنت اللجنة عن تسجيل حالتي وفاة في كل من تعز و البيضاء ولم تسجل اللجنة اليوم أي حالة شفاء. وبهذا يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة بكورونا في اليمن إلى (1576) منها (440) وفاة و(695) تعافي.

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