شكرا لمتابعة خبر عن فلكي يمني يحذر من أمطار غزيرة خلال هذه الفترة في عدد من المحافظات اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الفلكي اليمني جميل الحاج ان الأمطار اليوم الجمعة ستكون قليلة في أغلب المحافظات اليمنية وتوقع أن تشهد تحسنا قليلا يوم غدا السبت. وأضاف الحاج بأن يوم الأحد سيبدأ تأثير منخفض جوي على اليمن يتعمق من هضاب المهرة وشمال حضرموت.

وأكد الحاج بأن الأمطار ستبدأ تزداد غزارة من يوم ١٩ حتى ٢٥ يوليو مضيفا من ٢٥ يوليو حتى نهاية الشهر ستشهد اليمن أمطار شديدة الغزارة.

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