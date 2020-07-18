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عدن - ياسمين التهامي - تحذير هام وعاجل من كارثة رهيبة ستصيب العاصمةَ صنعاء والمحافظات خلال الأيام القليلة القادمة

أطلقت السلطاتُ في حكومة صنعاء نداءَ استغاثة، ودقت ناقوسَ الخطر من نفاد المشتقات النفطية.

ودعت شركة النفط اليمنية في صنعاء، الجمعةَ، في نداء الاستغاثة الإنساني كافة المنظمات الإنسانية الدولية للقيام بالواجبات المنوطة بها لتفادي حدوث الكارثة في اليمن.

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جديد اب برس

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وقالت بأن مخزونها من المشتقات النفطية نفد من مخازنها ومخازن وكلائها، محذرة من كارثة غير مسبوقة جراء استمرار التحالف بعدم السماح بدخول المشتقات النفطية.

وأضافت أن نفاد المشتقات النفطية سيؤدي إلى توقف أكثر من 400 مستشفى و5000 مركز صحي وكافة مصانع الأوكسجين التي تقدم الخدمات لأكثر من 26 مليون مواطن وكذا توقف حوالي 23 ألف مشروع مياه وانقطاع التيار الكهربائي عن كافة المواطنين بشكل كامل وكذلك انقطاع منظومات الاتصالات والإنترنت التي ستخرج عن الخدمة بشكل كامل في حال عدم وصول المشتقات النفطية.

ومن جانبه، قال وزير الزراعة والري في حكومة صنعاء عبد الملك الثور: إن أكثر من 70 % من اليمنيين يعملون في الزراعة وهم في خطر حقيقي نتيجةَ انعدام المشتقات النفطية.