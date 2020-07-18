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عدن - ياسمين التهامي - وزير المالية لـ"حكومة صنعاء" سيتم صرف رواتب لكافة موظفي الدولة ... قريباً.

أكد نائب رئيس الوزراء لحكومة صنعاء للشؤون الإقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، أنه سيتم قريباً صرف نصف راتب لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام جاء ذلك في إجتماع اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة المكلفة بدراسة مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020م برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، لمناقشة ردود الجانب الحكومي على استفسارات اللجنة البرلمانية واللجان الفرعية المنبثقة عنها.

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