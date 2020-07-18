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عدن - ياسمين التهامي - إمام الحرم المكي “عادل الكلباني” يتغزل بالأنثى بعد خطبة الجمعة: "عضَّتْ شفايفها وأنا جاني المـوت".. شاهد أقوى رد سريع

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جديد اب برس

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نشر الداعية عادل الكلباني،الإمام السابق للحرم المكي تغريدة، على حسابه بـ “تويتر”، أثارت جدلا واسعا بين النشطاء.

وقال الكلباني: (للي قلبه خضر)، ومدري من هو الشاعر:

عضَّتْ شفايفها وأنا جانــي المـوت

تغمز بعين وزادت الطيــن بلّه

كن الثنايا ثلج وتعض في تـــوت

ومن خدهــا تقطف من الورد سلّهوتفاعل النشطاء مع التغريدة، وقال أحدهم: “بكذا أنت يا شيخ تثير الغرائز وحنا ما ندري”.

وأضاف آخر: “الشيخ عادل جزاه الله خير مقصده كسّب القلوب الخضراء بطريقة جميلة وصادفت يوم جمعة لعلها كانت خيرة لكثير من الناس في مشاهدتها، حاول أنك تصفي نيتك تجاه أي شخص وتلتمس ألف عذر، فهي من أسباب دخولك للجنة”؟

وتابع مغرد ثالث قائلا: “المشكلة توه مخلص خطبة الجمعة في جامع المحيسني”.